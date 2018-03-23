В ночь после задержания Надежды Савченко, которую сегодня могут арестовать, здание Верховной Рады окрасилось в красный цвет.

Об этом сообщила в Facebook нардеп Елена Сотник.

Фото: facebook.com

22 марта здание Верховной Рады Украины подсветили красным светом в рамках акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза". По данным Минздрава, ежедневно в Украине умирает 11 людей от туберкулеза.

День борьбы с туберкулезом в мире будет отмечаться в субботу, 24 марта.

Ранее "Страна" разбиралась, как склеивалось дело Савченко и что это означает для украинской политики.

Как сообщала "Страна", генпрокурор Юрий Луценко представил нардепам видео о причастности внефракционного нардепа Надежды Савченко к подготовке террористического акта.