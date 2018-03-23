Президент США заменил советника по национальной безопасности. С 9 апреля место Герберта Макмастера, который покидает свой пост, займет бывший представитель США в ООН Джон Болтон.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Изначально Дональд Трамп написал об этом в Twitter.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Затем официальные представители Белого дома распространили соответствующие заявления самого Макмастера, руководителя администрации Белого дома и самого президента.

По договоренности с президентом генерал Макмастер останется на посту до середины апреля, а затем передаст дела.

Как рассказал сам Макмастер, он попросил президента разрешить ему уйти на пенсию этим летом, после 34 лет службы. Генерал также поблагодарил президента за честь быть его советником по национальной безопасности.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп сделал перестановки в администрации для подготовки к переговорам с руководством КНДР, а также - к нескольким переговорам по торговым соглашениям.