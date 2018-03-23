В Запорожье умерла косуля, которую спасли патрульные
В четверг, 22 марта, в Запорожье погибла косуля, которую накануне подобрали на дороге и спасли патрульные.
Об этом сообщает 061 ua со ссылкой на зоозащитницу Олесю Кулик.
По ее словам, истощенному животному была оказала помощь и проведены все необходимые процедуры, но косули крайне сложно поддаются лечению в неволе.
Напомним, что патрульные полицейские Запорожской области пришли на помощь истощенной косуле, которая блуждала вдоль дороги. Полицейские забрали косулю в помещение стационарного поста, расположенного на автодороге Борисполь-Днепропетровск-Запорожье а после передали в зоопарк.
Как сообщала "Страна", в Запорожской области подполковник полиции, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который погиб от полученных травм.
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