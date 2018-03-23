В Каталонии не смогли выбрать нового главу региона после того, как представителю партии "Вместе за Каталонию" Жорди Турулю не удалось добиться абсолютного большинства голосов в парламенте.

Об этом сообщает El Mundo.

Из 135 депутатов за него проголосовали 64 человека. Если в течение двух месяцев каталонский парламент не сможет выбрать своего главу, он будет расформирован, а в стране проведут новые парламентские выборы.

Напомним, что 11 марта, в Испании десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя независимости Каталонии. Они настаивали на формировании правительства, которое будет принимать практические шаги для отделения автономии от Испании.

Как сообщала "Страна", суд Испании не стал освобождать Жорди Санчеса, выдвинутого в премьеры Каталонии.