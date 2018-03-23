Сегодня суд должен избрать меру пресечения для Савченко
В пятницу, 23 марта, в Шевченковском райсуде должно состояться заседание с целью избрания меры пресечения нардепу Надежде Савченко.
Предварительно оно запланировано на 9:00, передают РИА-Новости Украина.
Об этом заявил адвокат Надежды Савченко Дмитрий Бугай. Он уточнил,что следствие ходатайствует, при поддержке ГПУ, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ночь Савченко провела в СБУ, где ее допрашивали.
22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление ГПУ и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа.
По данным ГПУ, Савченко нарушила целый ряд статей УК Украины, среди которых подготовка госпереворота и планирование теракта в Киеве, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что "Страна" разбиралась, как склеивалось дело Савченко и что это означает для украинской политики.
Как сообщала "Страна", генпрокурор Юрий Луценко представил нардепам видео о причастности внефракционного нардепа Надежды Савченко к подготовке террористического акта.