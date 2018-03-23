В пятницу, 23 марта, в Шевченковском райсуде должно состояться заседание с целью избрания меры пресечения нардепу Надежде Савченко.

Предварительно оно запланировано на 9:00, передают РИА-Новости Украина.

Об этом заявил адвокат Надежды Савченко Дмитрий Бугай. Он уточнил,что следствие ходатайствует, при поддержке ГПУ, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ночь Савченко провела в СБУ, где ее допрашивали.

22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление ГПУ и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа.

По данным ГПУ, Савченко нарушила целый ряд статей УК Украины, среди которых подготовка госпереворота и планирование теракта в Киеве, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что "Страна" разбиралась, как склеивалось дело Савченко и что это означает для украинской политики.

Как сообщала "Страна", генпрокурор Юрий Луценко представил нардепам видео о причастности внефракционного нардепа Надежды Савченко к подготовке террористического акта.