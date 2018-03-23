Посла ЕС в России Маркуса Эдерера отзывают в Брюссель для проведения консультаций по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, одобренная ЕС мера не подразумевает окончательного отзыва дипломата из Москвы.

При этом, по данным СМИ, некоторые страны-члены ЕС рассматривают возможность высылки российских дипломатов или отзыва своих представителей из России. Среди таких стран Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

4 марта в британском Солсбери был отравлен экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет в покушении Россию. Москва отвергает обвинения и просит предоставить доказательства.

Напомним, что по данным Bloomberg, Великобритания попытается убедить страны Евросоюза выслать российских дипломатов после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ.

Как сообщала "Страна", власти США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.