Глава комиссии по репарациям сейма Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия должна выплатить Польше более $543 млрд компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Это почти на $300 млрд меньше, чем заявлялось ранее.

Об этом сообщает Dziennik.

Глава комиссии завил в парламенте, что в 1990 году сумма репараций достигала $284 млрд, но с учетом покупательной способности доллара в 2017 году эта сумма увеличивается до $543 млрд.

По словам Мулярчика, от действий фашистов пострадали 13 млн 315 тыс. поляков, при этом подавляющее большинство жертв уже умерли.

"Большинство из них никогда не получило ломанной марки, доллара или злотого от Германии", - сказал Аркадиуш Мулярчик.

Ранее он заявлял, что Польша имеет право потребовать компенсацию от Германии в размере $850 млрд за уничтоженное имущество и людей, убитых во время Второй мировой войны.

Как сообщала "Страна", правительство Германии назвало безосновательными требования Польши о возобновлении выплат за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб, поскольку Польша еще в 1953 году отказалась от дальнейших претензий на выплату Германией репараций и впоследствии неоднократно подтверждала эту позицию.