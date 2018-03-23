В пятницу, 23 марта, синоптики обещают солнечный и теплый день до 0...+3, при этом ночью все еще сохранятся ощутимые морозы до -10...-13.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе сегодня выглянет солнышко и прогреет воздух до 0...+4 днем, ночью -10...-14.

На севере также солнечно. Днем -1...+3, ночью -10...-13.

В центре без осадков. Дневная температура 0...+3, ночью до -10...-13.

На востоке выглянет солнце. Днем -1...+2, ночью -11...-14. В Запорожье днем 0...+2, ночью -5...-7, мокрый снег.

На юге обещают мокрый снег. Дневная температура -1...+3, ночью -5...-9.

В Киеве 23 марта переменная облачность без осадков. Днем +1...+3.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 до 26 марта.

Как сообщала "Страна", в Нью-Йорке обещали снежный шторм 21 марта.