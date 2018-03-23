В КХЛ сыграли самый длинный матч в истории лиги, который побил рекорд ХК "Донбасс"
Матч второго раунда Кубка Гагарина ЦСКА – Йокерит (1:2, пять овертаймов) побил рекорд КХЛ.
Игра между армейцами и финской командой стала самой продолжительной в истории лиги. ЦСКА и "Йокерит" на отыграли 142 минуты и 9 секунд. Финны сумели забить шайбу только в начале пятого овертайма.
Прежний рекорд КХЛ был установлен на матче "Лев" – "Донбасс" (3:4 4ОТ). Та игра состоялась в марте 2014 года и продолжалась 126 минут 14 секунд, получив название Пражский марафон.
Однако судьи на несколько минут сохранили интригу и проверить эпизод на наличие положения вне игры. Но шайба была забита чисто и рефери не оставалось ничего иного, как остановить игру.
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Теперь серия плей-офф между этими командами продолжится в Финляндии.
Напомним, несколько дней назад определился календарь матчей финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги.