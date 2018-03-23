В Китае впервые представили беспилотный танк, который смогут оснастить искусственным интеллектом, сообщила газета South China Morning Post.

По государственному телевидению в стране были показано видео с испытаниями дистанционно управляемой бронемашины. Пекин усовершенствовал средний танк Type 59 (WZ-120), созданный на основе советского Т-54. Такие танки массово выпускались в Китае в 1950–1980 годах. При этом до сих пор некоторые из них находятся в исправном техническом состоянии.

"Большое количество старых танков Type 59 могут быть переделаны в беспилотные машины, если их оснастить искусственным интеллектом", – отметил главный редактор специализированного журнала о бронетехнике Tank and Armoured Vehicle Лю Циншань.

Как пишет издание, в будущем беспилотные танки будут работать с более современными платформами и интегрировать информацию со спутников, самолетов или подлодок.

В настоящее время Китай проводит реформу Народно-освободительной армии для ее масштабной модернизации. Программа предполагает создание малозаметных для радаров новейших боевых самолетов, развитие авианесущего флота при сокращении численного состава военнослужащих на 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Пентагон считает Россию и Китай главной угрозой для США.

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