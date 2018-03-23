Россия и Китай хотят "перекроить мировой порядок" и представляют собой все более возрастающую угрозу для безопасности США и их партнерам.

С таким утверждением выступил в четверг заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

"Китай и Россия стремятся перекроить мировой порядок и изменить территориальные границы. Они представляют собой все более возрастающую угрозу безопасности Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - сказал он.

По версии Руда, "сегодня Соединенные Штаты сталкиваются со все более сложной обстановкой в сфере безопасности", в которой "главным вызовом процветанию и безопасности США" является "возрождение долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими державами, как Китай и Россия". Он отметил, что "долговременное соперничество с Китаем и Россией требует увеличения" финансирования американских ВС, "потому что масштабы этих угроз в будущем лишь возрастут".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины против Китая на $60 миллиардов.

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