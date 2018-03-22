Британские ученые создали механическую руку, способную осуществлять перевод озвученных слов, фраз и целых предложений на язык жестов.

Авторы проекта надеются, что их детище существенно изменит жизнь глухих людей, передает VistaNews.

Указанный механизм можно использовать как портативного персонального переводчика. Руку можно брать с собой в общественный транспорт, школу, университет, на работу.

Она не занимает много места и проста в управлении.

При этом разработчики намерены расширить функционал устройства и дополнить программную составляющую словарями других языков. Создать гаджет можно путем распечатывания деталей на 3D-принтере.

При этом стоимость девайса не превысит 400 фунтов стерлингов. Для людей с ограниченными возможностями в Великобритании такой переводчик вполне может быть по карману, поэтому ученые надеются, что он найдет себе массовое применение.

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