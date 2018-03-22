В Запорожье бросили гранату под припаркованный автомобиль Mitsubishi Lancer
Неизвестные бросили взрывной предмет под припаркованный Mitsubishi Lancer в Запорожье. Об этом сообщил УНН.
"По улице Школьной в Александровском районе Запорожья около 21:00 под припаркованный Mitsubishi Lancer неизвестные бросили взрывной предмет. По предварительным данным, это была осколочная граната", - говорится в сообщении.
В результате взрыва было полностью повреждено дно транспортного средства и стекло припаркованной рядом машины ВАЗ Kalina.
Пострадавших в результате взрыва нет.
На месте инцидента работают взрывотехники, следователи Нацполиции, а также дежурят сотрудники ГСЧС.
Напомним, недавно а Киеве возле метро "Лесная" неизвестные подорвали автомобиль гранатами.
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