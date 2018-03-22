Верховная Рада Украины приняла закон, который предоставляет право органам местного самоуправления устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, а также разрешает штрафовать торговые заведения в связи с нарушением правил продажи алкоголя.

За принятие закона №3149 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых" проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил, представляя законопроект, народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Васюник, ежегодно в Украине из-за алкоголизма погибает более 40 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здоровья, Украина по уровню употребления алкоголя занимает 6 место в мире. Также неутешительная ситуация с употреблением алкоголя среди подростков – более 83% из них уже имели опыт употребления спиртных напитков. В ходе опроса почти 35% подростков отметили, что им легко или очень легко приобрести алкогольные напитки.

По его словам, именно поэтому необходимо ввести ограничения на продажу в Украине алкогольных напитков.

"Ограничения и запреты, которые действуют в Украине сейчас, являются недостаточными, органы местного самоуправления уже вводили запрет на продажу алкоголя в ночное время, однако из-за пробелов в законодательстве соответствующие решения местных советов часто отменялись в судебном порядке", - отметил он.

По словам Васюника, законопроект предлагает предоставить полномочия органам местного самоуправления устанавливать запрет по продаже алкогольных напитков в ночное время, кроме заведений ресторанного хозяйства. Также законопроект предполагает установление административной ответственности за торговлю алкогольными напитками в ночное время. "Этот закон не несет прямого запрета на продажу, он только предоставляет право органам местного самоуправления устанавливать запрет на продажу в ночное время", - подчеркнул Васюник.

Как сообщала "Страна", в 2016 году Киеве вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя. Киевсовет ограничил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в ночное время - с 23.00 до 10.00. 26 июля 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отменил обязательство Киевсовета отменить решение о запрете продажи алкоголя в столице в ночное время.

В январе 2018 в Киеве отменен запрет на продажу алкоголя в МАФах.

Мы писали, что депутаты хотят увеличить штрафы и усилить ответственность продавцов алкоголя и сигарет.