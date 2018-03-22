В феврале 2018 года рост промышленного производства в Украине составил 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост промпроизводства замедлился по сравнению с показателем в январе 2018 года в годовом выражении на уровне 3,6%.

Данные приведены без учета корректировки на эффект календарных дней. Об этом сообщает Госстат.

Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в феврале в годовом выражении составил 2%. По сравнению предыдущим месяцем – январем 2017 года - промпроизводство в феврале упало на 3,5% без сезонной корректировки, или на 2% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в феврале в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности (43,1%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (19,3%). Наибольшее падение в годовом выражении - в производстве электрооборудования (16,2%) м пищевой промышленности (4,6%).

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Промышленное производство в Украине в январе 2018 года в годовом выражении без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 3,6%, с учетом корректировки - на 2,9%.

Спад промпроизводства в Украине в 2017 году составил 0,1% после роста на 2,8% в 2016 году.

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Напомним, сколько ядерного топлива и откуда купила Украина в январе 2018 года.