В селе Заводовка Одесской области 22 марта демонтирован последний на территории региона памятник одному из вождей тоталитарного режима - Сергею Кирову, установленный рядом с местным домом культуры.

Об этом сообщил  Укринформу исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников.

"Памятник большевистскому вождю Кирову был демонтирован после сегодняшней встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю Заводовского сельсовета Максиму Кутовому предъявлены некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза им. Кирова и сооружением в Заводовке этой скульптуры", - отметил Лоскутников.

Фото: ukrinform.ru

Как сообщалось, руководитель сельсовета Кутовой отказывался исполнять требования закона о декоммунизации, мотивируя это отсутствием надписи или таблички на постаменте памятника.

"Я прибыл в Заводовку и возглавил сельсовет менее года назад. Не знаю, кому поставлен памятник рядом с домом культуры - Кирову или кому-то другому. Поскольку на нем нет таблички. Поэтому и не будем его сносить", - объяснял свою позицию Кутовой в  Укринформу.

Как сообщалось, в прошлом году так же пытался блокировать снесение последних памятников вождям тоталитарного режима Ленину и Калинину в Болградском районе Кубейский поселковый голова. При этом бывшей партфункционер КПСС ссылался на недостаток средств для проведения демонтажных работ.

Как сообщала "Страна", ранее в феврале Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине уже завершилась.

Мы писали, что в Одесской области обезглавили последний памятник Ленину.

Ранее были задержаны киевляне, укравшие бюст Леси Украинки, они распилили его на металлолом.

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