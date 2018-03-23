Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу на короткие дистанции 31-летний Усэйн Болт начал тренироваться с футболистами дортмундского футбольного клуба "Боруссия".

В четверг ямаец занимался с немецкой командой на ее клубной базе за закрытыми дверями.

В пятницу, в 10.30 по местному времени, Болт проведет открытую тренировку, которая будет транслироваться в Facebook и в YouTube с английским комментарием.

Просмотр Болта в "Боруссии" организован общим спонсором клуба и спортсмена - компанией-производителям одежды Puma.

Как сообщала "Страна", человек-молния Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом, но не признавался с каким.

МОК при перепроверке допинг-проб Олимпиады-2008 обнаружил в анализах ямайца Несты Картера запрещенное вещество, лишив его и трех его соотечественников золотой медали в эстафете 4Х100 метров. Среди прочих награды был лишен и Усэйн Болт.