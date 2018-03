Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу на короткие дистанции 31-летний Усэйн Болт начал тренироваться с футболистами дортмундского футбольного клуба "Боруссия".

В четверг ямаец занимался с немецкой командой на ее клубной базе за закрытыми дверями.

В пятницу, в 10.30 по местному времени, Болт проведет открытую тренировку, которая будет транслироваться в Facebook и в YouTube с английским комментарием.

@usainbolt getting ready to train with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/KiOlARt5Pv