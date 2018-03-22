"Ростелеком" и Nokia запустили первую в России зону высокоскоростной связи 5G. Она заработала на территории московского наукограда "Сколково".

Об этом сообщает "Известия".

В "Ростелекоме" сообщили, что тестирование 5G покажет новый стандарт качества.

По плану, 5G создаст новые возможности для интеллектуальных и эффективных приложений, подключенных ко множеству устройств и работающих в самых разных коммерческих областях и отраслях экономики России.

После выхода финальной версии стандарта пиковая скорость 5G составит около 10 Гбит/с, что достаточно для передачи сотен видеопотоков Ultra HD с разрешением 4K. Первые спецификации стандарта 5G должны быть разработаны в 2018 году.

Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что 5G-сеть поможет продемонстрировать новые возможности технологий связи.

"Перспективные для 5G области - это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и видеоаналитика, и ряд других. Мы уже готовим "пилоты" (пилотные проекты - Прим.Ред.) по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиаиндустрии", - рассказала он.

В "Ростелекоме" планируют протестировать возможности использования радиочастот в диапазоне 3400–3800 МГц.

Первая коммерческая сеть 5G может быть развернута уже к 2020 году.

Как сообщала "Страна", США хотят первыми создать сеть 5G, чтобы опередить "опасный" Китай. Ее разработкой и тестированием уже занимаются ряд телекоммуникационных компаний, например, Verizon Communication.

Напомним, когда в Украине заработает связь 4G.