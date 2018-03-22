Google инвестирует 10 миллионов долларов в течение ближайших двух лет в поддержку медиаграмотности. Речь идёт в том числе о партнёрстве с образовательными YouTube-каналами для детей, которые должны научить их отличать фейковые новости от реальных фактов. Об этом сообщило издание Polygon со ссылкой на представителей YouTube.

В проекте участвуют такие каналы как asapSCIENCE с 7 миллионами подписчиков и Smarter Every Day с 5,5 миллионами подписчиков, их авторы выразили интерес к инициативе YouTube. К программе сервиса смогут присоединиться и другие каналы, посвящённые образованию и новостям. Первые ролики собираются выпустить в ближайшие месяцы.

Одной из причин создания программы стал ролик о школьнике, выжившем во время стрельбы во Флориде. Видео назвали постановочным, а самого юношу назвали "кризисным актёром". Ролик попал в тренды YouTube и сервису пришлось удалить его вручную.

Как сообщала "Страна", в Facebook ходит новый фейк, которым собирают комментарии доверчивых друзей.

Мы писали, что Facebook тестирует новую функцию распознавания лиц, которая поможет искать фейки и воров.

Ранее ученые рассказали, что фейковые новости распространяются в Twitter быстрее, чем правдивые.