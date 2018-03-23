В четверг, 22 марта 2018 на заседании Палаты представителей Конгресса США был принят проект бюджета США до 30 сентября 2018 года. В нем предусмотрено оказание финансовой помощи Украине и Грузии.

Об этом сообщает ТАСС.

Решение поддержали 256 конгрессменов, 167 выступили против.

Согласно тексту, Украине предназначаются не менее $420,7 млн. При этом уточняется, что деньги, выделяемые в целях поддержки других государств, не могут быть перечислены "правительствам независимых государств бывшего Советского Союза", которые своими действиями нарушают территориальную целостность стран, входивших в СССР.

"Не менее $105,3 млн должны быть доступны для оказания помощи Грузии", - также говорится в документе.

Помимо этого, Пентагону разрешается израсходовать $200 млн на предоставление Киеву военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, что на $50 млн больше ассигнования 2017 года.

Таким образом, общий объем помощи может составить $620 млн, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету на $10 млн.

Эти средства пойдут на финансирование проектов американской поддержки ВСУ. Среди них - подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, летальное оружие оборонительного характера, другое оснащение и услуги военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных сил и сил безопасности Украины.

Теперь законопроект о бюджете поступит на рассмотрение Сената США. Только после утверждения верхней палатой парламента он будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Как сообщала "Страна", главный юрист Трампа решил уволиться. По словам одного из источников, Дауд неоднократно планировал уволиться, поскольку президент игнорировал его советы.

Напомним, что Трамп ввел пошлины против Китая на $60 миллиардов.