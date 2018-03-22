Jтравленные в британском Солбсери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии. Оно может ухудшиться.

Об этом в четверг, 22 марта сообщил телеканал "Sky News" со ссылкой на заявление Лондонского суда, занимающегося вопросами защиты интересов недееспособных лиц.

"Не исключено, что их состояние может быстро ухудшиться", - приводит телеканал выдержки из заявления судьи.

"Точные последствия воздействия на пострадавших пока неизвестны. Результаты медицинских анализов указывают на то, что их умственные способности могут пострадать, однако неясно, в какой степени", - подчеркивается в документе.

По данным телеканала, состояние Скрипалей по-прежнему оценивается как "критическое, но стабильное".

Ранее в четверг сообщалось, что Лондонский суд разрешил взять анализ крови у Скрипалей для проведения экспертизы ОЗХО. При этом суд отметил, что пострадавшие "находятся без сознания и не в состоянии лично предоставить свое согласие на взятие анализов крови".

"Никто из них не сможет прийти в сознание до того момента, как потребуются результаты анализов крови", - уточнили в Лондонском суде.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с веществом, которое, как полагает британское следствие, относится к группе нервно-паралитического вещества "Новичок", пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

21 марта эксперты ОЗХО начали исследовать отравляющее вещество нервнопаралитического действия, которое использовалось при нападении на Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Как сообщала "Страна", НАТО поможет Британии в расследовании отравления экс-ГРУшника Скрипаля. Столтенберг призвал Россию ответить на вопросы британской стороны по отравлению экс-агента и предоставить всю информацию о группе веществ Новичок экспертам ОЗХО.

Напомним, что в больницу попал еще один полицейский, расследующий отправление Скрипаля в Солсбери.