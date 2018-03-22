Компания Google выпустила приложение, которое позволяет рисовать на экране смартфона линии, прикрепляемые к точкам реального пространства, передает verge

Интерфейс Just a Line довольно прост - в нем нужно водить пальцем по экрану и создавать рисунки из белых линий. Примечательно, что линии "закрепляются" в конкретном месте пространства и остаются на нем, когда пользователь перемещает смартфон. Также во время или после рисования, можно записывать видео и пересылать другим пользователям.

Видео: Google

Стоит отметить, что приложение совместимо не со всеми Android-смартфонами, а только с поддерживаемыми платформой ARCore. Список таких устройств есть на сайте Google. Приложение основано на более раннем проекте AR Drawing, код которого опубликован на GitHub.

В прошлом году компания Laan Labs научила смартфон давать визуальные пошаговые инструкции для параллельной парковки в дополненной реальности. А американский разработчик перенес в дополненную реальности уровень из игры Super Mario Bros. и прошел его в Центральном парке Нью-Йорка, но для этого он использовал не смартфон, а AR-очки.

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