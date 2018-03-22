Журналист издания "Настоящее время" (подразделение Радио Свобода) Ренат Давлетгильдеев раскрыл подробности о своей гей-ориентации и заявил о домогательстве со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского в 2006 году.

Об этом сообщает ЛентаРу.

Давлетгильдеев заявил, что брал у Жириновского интервью в 2006 году в Гостином дворе, где проходил конкурс "Мисс Россия".

"Я, юный мальчик, журналист, сосунок, беру комментарий у Жириновского, просто ловя его в фойе, он трогает меня руками, довольно навязчиво", – заявил он.

"Затем ко мне подходят помощники (лидера ЛДПР. – Прим. Ред.) и, подхватывая под руки, предлагают поехать с ними в сауну. Я довольно испуганно что-то бормочу и убегаю в зал к людям. В итоге никуда не поехал. Даже до машины не дотащили", – отметил Давлетгильдеев.

Он также заявил, почему ничего не предпринял после этого случая.

"Потому что тогда и общественной дискуссии о харассменте (домогательствах. – Прим. Ред.) такой не было, плюс [я переживал] момент осознания собственной гомосексуальности и попытки ее скрыть", – сказал Давлетгильдеев.

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