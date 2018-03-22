Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" инициирует повышение тарифа на отпуск электроэнергии, которая производится на атомных электростанциях, на 29,15%.

Об этом сообщают Украинские Новости.

Данная инициатива вынесена на публичное обсуждение, которое состоится 5 апреля в офисе Энергоатома.

Согласно обоснованию Энергоатома, тариф на электроэнергию, производимую АЭС, на 2018 год должен составлять 69,78 коп/кВт*час, а на тепловую энергию - 112,67 грн/Гкал.

Скорректированные расчеты тарифов АЭС на 2018 год предусматривают увеличение фонда оплаты труда на 35%, или на 2,46 млрд грн до 9,52 млрд грн, из них 123,6 млн грн на дополнительную численность работников (418 человек).

В расчетах указано, что товарная продукция от отпуска электроэнергии АЭС в 2018 году составит 55,22 млрд грн.

Как сообщала "Страна", с марта электроэнергия подорожает на 26%. Инфографика.

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