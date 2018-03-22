В центральной части Турции разбился военный самолет. Как сообщает Daily Sabah, истребитель F-16 потерпел крушение в районе Невшехир. Пилот воздушного судна погиб.

На место аварии направлены спасательные команды. Самолет выполнял тренировочное задание.

Напомним, в феврале в Турции также разбился военный самолет.

Военный тренировочный реактивный самолет потерпел крушение в районе Измира. По данным Вооруженных сил Турции, самолет SF-260D, который используется для тренировки военных пилотов, разбился после взлета с воздушной базы Джигли.

Ранее "Страна" сообщала, что в Уэльсе разбился самолет королевских ВВС Red Arrows. На борту самолета были два человека, они успели катапультироваться. Позже стало известно, что один человек все-таки погиб.