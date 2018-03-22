В Донецкой областной государственной администрации намерены приступить к усовершенствованию системы резервной подачи воды в Мариуполь. Работы должны начать в ближайшее время.

Об этом сообщил первый заместитель председателя обладминистрации Евгений Вилинский, передает Интерфакс.

"Есть проекты, в ближайшее время они уже будут реализовываться. Речь идет о строительстве резервной системы для переброски воды с водохранилища Павлополя на Старый Крым", - сказал Вилинский журналистам в четверг, 22 марта в ходе посещения Краматорска, организованного "Экодией" и Germanwatch.

Мариуполь получает воду по Южнодонбасскому водопроводу, работа которого периодически останавливается из-за обстрелов и повреждения оборудования. В таких ситуациях задействуется резервная схема, при которой город получает воду из Старокрымского водохранилища.

Как сообщала "Страна", в Украине собираются запретить стиральные порошки и шампуни с фосфатами. Наличие фосфатов в порошке никак не отражается на его моющих качествах и даже цене. Они используются для смягчения воды.

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