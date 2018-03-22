Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко назвали ее задержание незаконным и отказались комментировать ее допрос в управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

"Особенно сейчас без комментариев, адвокатская позиция не раскрывается", - сказал адвокат Дмитрий Бугай журналистам в четверг вечером, выйдя из здания УСБУ, передает  "Интерфакс Украина".

По его словам, был проведен допрос. Однако он отказался отвечать на вопрос журналистов о том, сколько времени проходил допрос.

Бугай сообщил, что в пятницу ориентировочно на 9 утра будет судебное заседание в Шевченковском районном суде Киева с целью избрания меры пресечения. Он добавил, что следствие при поддержке прокуратуры ходатайствует о содержании Савченко под стражей.

На вопрос, как себя чувствует Савченко, он сказал: "Держится".

Защита также назвала задержание Савченко незаконным. Адвокат Виктор Чевгуз рассказал журналистам о планах: "Мы будем писать возражение и на удовлетворение ходатайства об аресте. 240 листов приложений нам дали к их ходатайству… Завтра с коллегой будем это опровергать".

Адвокат Бугай на вопрос, где будет находиться  Савченко этой ночью, сказал: "Здесь, в СБУ".

Как сообщала "Страна", к делу Савченко могут привязать нардепов Семенченко и Соболева.

Ранее мы писала, как соцсети об атаке властей на Савченко.

Стало изветсно, что вечером  22 марта  Шевченковский суд Киева еще не получил ходатайство об избрании меры пресечения нардепу Надежде Савченко.

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