Народые депутаты поддержали передачу отдельных полномочий по охране окружающей природной среды от территориальных органов центрального органа исполнительной власти, которые ликвидированы, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям. Об этом информирует Лига.

Соответствующий Закон о внесении изменений в Закон Украины о природно-заповедном фонде Украины относительно полномочий в области охраны окружающей природной среды (проект № 4551) принят на утреннем заседании Верховной Раде 22 марта.

Закон принят с учетом предложений и технико-юридическими правками.

Напомним, в феврале Верховная Рада не приняла президентский закон о земельной децентрализации.

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