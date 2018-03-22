По сотрясаемой скандалом о краже личных данных социальной сети Facebook начал распространяется ложный слух о том, что якобы "можно проверить, защищён ли аккаунт, или срочно нужно менять пароль, вбив в комментарии слово BFF".

Согласно утверждениям некоторых пользователей, по цвету, которым подсветится слово после публикации, можно судить о грозящей опасности. Это неправда, сообщает medialeaks.

Пользователи Facebook начали делиться друг с другом слухом о том, что социальная сеть якобы содержит секретную функцию проверки надёжности аккаунта. Для этого пользователи советуют вбить в пост или комментарии слово BFF - и если буквы позеленеют, то якобы с аккаунтом и его защитой всё в порядке, а если нет - то есть повод побеспокоиться.

Многие поверили утверждениям о "тайной функции", бросившихся проверять, не грозит ли им что.

Но, конечно, утверждение о том, что цвет ВFF покажет статус аккаунта - не более, чем утка. На самом деле слово выделяется зелёным просто потому, что оно входит в список фраз-триггеров Facebook Delight (таких как "Поздравляю" и "Я люблю тебя"), которые всегда выделяются особым цветом в постах и комментариях, а при нажатии на них играет специальная анимация. Например, при нажатии на BFF, согласно Medium добавленной в список уникальных фраз 29 января, две ладони дают пять.

Никакого вреда комментарий BFF (аббревиатура расшифровывается как Best Friends Forever, или "Лучшие друзья навсегда"), разумеется, в себе не несёт - это не уловка хакеров, а скорее способ набрать в своём посте комментарии от чересчур доверчивых друзей.

Фото: medialeaks.ru

Список русских слов, которые выделяются разными цветами и при наведении курсора на которые играют различные анимации, включает, в том числе, следующие слова.

Мои поздравления

Поздравляем

Поздравляю

Я люблю тебя

Я люблю вас

При этом при наборе первых трёх слов и сочетаний проигрывается анимация взлетающих воздушных шариков, а последних двух - сердечки.

Список английских слов шире, и в него входят дополнительные анимации и цвета. Среди прочих, разные эффекты вызовут следующие фразы.

you’re the best

best wishes

you got this

rad

congratulations

Кстати, систему легко обыграть (и разыграть доверчивых друзей), если букву В написать кириллицей, а FF - латиницей. В таком случае система не распознает слово и не выделит его зелёным.

Пока одни пользователи ищут демонов там, где их нет, других больше беспокоит масштабная утечка данных, из-за которой Цукерберг теряет миллионы, а многие пользователи удаляют свои профили в соцсети. И под хештегом #DeleteFacebook пишут, как хороша жизнь после социальной сети.

Их с распростёртыми объятьями поджидает в один британский политик, который зачем-то завёл собственный клон фейсбука и назвал его своим именем. И те, кто воспользовались его странным приложением, получают запросы разряда "Мэтт Хэнкок хочет получить доступ к вашим фото".

Как сообщала "Страна", в Facebook произошел масштабный сбой, который ударил по Украине и Германии. В соцсети пока не прокомментировали причину и прогнозы.

Отметим, что разработчик нашел ВКонтакте уязвимость, которая позволяет читать чужую переписку.