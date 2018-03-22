До 1 апреля 2018 года общественники-антикоррупционеры и члены общественных советов при госорганах обязаны будут подать декларации о доходах с помощью официального сайта НАПК. То есть также как и нардепы с чиновниками.

Поскольку принятые в марте прошлого года изменения к законодательству предусматривают, что е-декларирование распространяется не только на чиновников, но и на членов общественных советов при госорганах и общественников-антикоррупционеров, последние обязаны указать свои доходы за предыдущий год.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту поддержать любой из зарегистрированных законопроектов об отсрочке подачи первых е-деклараций представителями антикоррупционный общественных объединений. В четверг парламент четыре раза пытался включить в повестку дня законопроект, который выведет антикоррупционеров из-под этих обязательств, однако, ни разу не хватило голосов.

Так, спикер парламента Андрей Парубий попытался включить в повестку дня два законопроекта №8120 и №8120-1, которые должны отсрочить период подачи деклараций для членов общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией, заявляя, что по этим документам есть решение комитета проголосовать в целом и попросил зал общей поддержки.

Максимально результативное голосование было 194 голоса при необходимых 226.

В кулуарах Рады говорят, что правящая коалиция и его сателлиты сознательно провалили голосование, так как у властей и антикоррупционеров-общественников давняя вражда.

Парламент работает ещё в пятницу, однако, в этот день в зале бывает чрезвычайно мало депутатов. Поскольку следующая пленарная неделя начнётся 2 апреля, получается, что активисты-антикоррупционеры уже не успеют избежать обнародования своих доходов.

Стоит отметить, что на отмене обязательного декларирования для антикоррупционеров жестко настаивал Запад. Группа стран G7 ранее призвала Украину отменить Е-декларирование для активистов-антикоррупционеров в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.