Жители России выбрали названия для оружия, которое представил Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

Об этом сообщает ТАСС.

Имена для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой выбирали интернет-голосованием на сайте Минобороны России.

Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой жители России выбрали "Буревестник". Наибольшее число голосов среди названий для беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон".

Фото: unn.com.ua

Мы разбирались, что умеют ракеты, которые показали в России, и на что они могут повлиять. Пока Путин говорил, за его спиной на экране показали пуск настоящей ракеты, а затем – компьютерную модель полета.

Отметим, что в России хотят взять на вооружение "Терминатора-2".