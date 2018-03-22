Власти США приняли решение на время освободить ЕС от новых пошлин на экспорт стали и алюминия.

Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, выступая перед финансовым комитетом сената, передает Deutsche Welle.

Его заявление было сделано в преддверии ожидающегося 23 марта вступления пошлин в силу.

Наряду с ЕС из списка получателей новых санкций США исключены Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия. Россия и Украина в перечне остаются.

"Пауза во введении" новых пошлин будет действовать на время переговоров с США об окончательном числе стран-фигурантов списка.

Как сообщала "Страна", Трамп назвал условие отмены пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Он потребовал отменить пошлины ЕС на импорт американских товаров. Также президент США подписал распоряжение о пошлинах против Китая на $60 миллиардов.

Напомним, что Украина попросила США не применять пошлины против отечественных металлургов.