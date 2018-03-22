Украина в январе 2018 года импортировала тепловыделяющих сборок, которые являются топливом для работы атомных электростанций, на общую сумму 81,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, за отчетный период было закуплено из России ядерного топлива весом 44,9 тонны на сумму 52,9 миллиона долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 56%), а из Швеции – 35,2 тонны, стоимостью 28,4 миллиона долларов. Доля поставок из Швеции составила 44%.

Как сообщалось, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" - госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

В конце января 2018 года "Энергоатом" и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

19 марта глава "Энергоатома" Юрий Недашковский заявил, что текущий тариф компании на отпуск электроэнергии не покрывает ее минимальные потребности. В частности, на закупку ядерного топлива в текущем году компании не хватает не хватает 1,436 млрд грн.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украине не нужно возвращать ядерное оружие, а нужно думать о людях в зоне АТО.

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