Именно 23 марта, в пятницу, во Всемирный день метеоролога, дневная температура воздуха в Украине уже будет показывать достаточно комфортные -3 + 4 градуса, а на юге Украины - даже + 5 + 10 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в блоге на Оpinion.biz.ua.

"Существенные осадки также отодвинет мощная зона высокого атмосферного давления, антициклон. Повсюду будет сухо, лишь в южной части пройдут мокрый снег и дождь.

24-25 марта, выходные, в Украине будет преобладать сухая воздушная масса, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью еще будет низкой, -4-9 градусов, местами до -12 градусов.

Однако днем ​​с помощью солнечных прояснений постепенно потеплеет до 0 + 6 градусов.

26-27 марта потепление будет продолжаться и в течение дня ожидается + 1 + 8 градусов, на юге до +12 градусов. Однако потепление несколько нивелируется влажным воздухом, дождями, которые принесут атмосферные фронты с запада Европы. В дождях возможно ухудшение видимости и усиления ветра. При такой синоптической ситуации люди с сердечно-сосудистыми недугами могут чувствовать себя некомфортно. Также водителям на дорогах следует быть внимательнее.

28-29 марта потепление достигнет дневных + 7 + 14 градусов, на юге Украины ожидается + 10 + 17 градусов. Дожди наиболее вероятны в среду-четверг в западных и северных областях.

В Киеве в ближайшие дни потепления набирать обороты.

23 марта ночью еще холодно, до -10 градусов, однако уже днем, во Всемирный день метеоролога, ожидается около нуля. 24-25 марта в столице будет сухо, преимущественно солнечно, ночью еще подмерзнет к -5-8 градусов, но в дневные часы потеплеет до +2 + 5 градусов. В начале следующей недели в столице потепление будет продолжаться и достигнет максимально + 4 + 9 градусов. Существенные осадки маловероятны, лишь 26 марта пройдет периодические дожди", - написала она.

Фото: opinion.biz.ua/

Как сообщала "Страна", опубликовано фото циклона, который накрыл Украину.

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