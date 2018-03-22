Движение поездов на Святошино-Броварской линии Киевского метрополитена в четверг вечером на какое-то время приостанавливалось из-за падения пассажира на пути.

"Красная линия. По станции "Днепр" пассажир на пути. Человека подняли, движение восстановлено. С пассажиром работают медики", - говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

Фото: facebook.com/

Движение поездов приостанавливалось приблизительно на 15 минут.

Как сообщала "Страна", сегодня в киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой. Около 06:00 на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак. При осмотре в нем обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, детонаторы.

Ранее мы писали, что спортзал киевского метро приглашает на занятия боксом и настольным теннисом.

Также стало известно, что на зеленой ветке метро Киева останавливали поезда из-за задымления.