Национальный банк укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару к 23 марта до уровня 26,253649 грн/$1 по сравнению с 26,280974 грн/$1 на 22 марта.

Об этом свидетельствует официальный курс от регулятора.

Нацбанк на 23 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2625,3649 (22 марта – 2628,0974)

100 EUR – 3233,3994 (22 марта – 3228,8805)

10 RUR – 4,6189 (22 марта – 4,5710).

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,26 грн/$1 с 26,32 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Национальный банк Украины 22 марта аукцион не проводил. Так, по данным НБУ, средневзвешенный курс гривны на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2536 грн/$1 с 26,2810 грн/$1, а торговый оборот составил $479,34 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $347,52 млн.

Как сообщалось, вчера безналичный курс доллара снизился на 3 копейки из-за размещения гособлигаций, а сегодня от упал еще на 5 копеек.