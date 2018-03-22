Трамп ввел пошлины против Китая на $60 миллиардов
В четверг, 22 марта 2018 президент США Дональд Трамп подписал документ о введении пошлин на импорт китайских товаров. В ходе трансляции из Белого дома он заявил, что речь идет о поставках китайских товаров "на примерно $60 млрд" в год.
Об этом сообщает Интерфакс.
Немногим ранее представители Белого дома заявляли американским СМИ о мерах в отношении китайских товаров на $50 млрд в год.
Торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру поручено обеспечить введение пошлин.
Ограничения на китайский импорт "давно назревали, за сравнительно короткий промежуток времени мы потеряли 60 тыс. заводов" - сообщил президент США.
Дональд Трамп также обвинил КНР в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний. Он добавил: "Я считаю их друзьями". Но при этом выразил сожаление, что профицит Китая в торговых отношениях с США вышел из-под контроля.
"ЕС и Южная Корея тоже ведут нечестную торговлю", - добавил президент США.
Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.
Ожидаемый объем товаров под пошлинами ($60 млрд) - более 10% импорта США из Китая. Изначально на стол президенту США легли меры в отношении продукции на $30 млрд, но он настаивал на более жестком подходе.
Как сообщала "Страна", Китай готовит ответные меры на новые пошлины Трампа. Китайские меры могут затронуть экспорт сельскохозяйственной продукции в США.
Отметим, что представители США, КНДР и Южной Кореи провели секретную встречу в Финляндии.