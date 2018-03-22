В четверг, 22 марта 2018 президент США Дональд Трамп подписал документ о введении пошлин на импорт китайских товаров. В ходе трансляции из Белого дома он заявил, что речь идет о поставках китайских товаров "на примерно $60 млрд" в год.

Об этом сообщает Интерфакс.

Немногим ранее представители Белого дома заявляли американским СМИ о мерах в отношении китайских товаров на $50 млрд в год.

Торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру поручено обеспечить введение пошлин.

Ограничения на китайский импорт "давно назревали, за сравнительно короткий промежуток времени мы потеряли 60 тыс. заводов" - сообщил президент США.

Дональд Трамп также обвинил КНР в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний. Он добавил: "Я считаю их друзьями". Но при этом выразил сожаление, что профицит Китая в торговых отношениях с США вышел из-под контроля.

"ЕС и Южная Корея тоже ведут нечестную торговлю", - добавил президент США.

Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.

Ожидаемый объем товаров под пошлинами ($60 млрд) - более 10% импорта США из Китая. Изначально на стол президенту США легли меры в отношении продукции на $30 млрд, но он настаивал на более жестком подходе.

Как сообщала "Страна", Китай готовит ответные меры на новые пошлины Трампа. Китайские меры могут затронуть экспорт сельскохозяйственной продукции в США.

Отметим, что представители США, КНДР и Южной Кореи провели секретную встречу в Финляндии.