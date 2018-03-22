В Киеве оперативники задержали киевлянку, подозреваемую в убийстве мужа. Убийство произошло вечером 21 марта.

Пострадавший от ножевого ранения скончался до приезда медиков. Женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что в квартире на улице Ольжича обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Туда немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что женщина с мужем распивали алкогольные напитки и между ними произошел конфликт. В результате жена схватила кухонный нож и ударила им в живот мужчине. Родственники пострадавшего вызвали врачей "скорой" и полицию.

Задержанная - 55-летняя киевлянка, ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. В содеянном созналась, но объяснить свой поступок не смогла. Из квартиры следователи изъяли кухонный нож и направили его на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следователь готовит представление об избрании подозреваемой меры пресечения - содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве хозяин жилья пристегнул квартиранта наручниками к батарее. В дежурную часть обратилась женщина и сообщила, что ее мужа незаконно удерживают в квартире дома на улице Дорогожицкой в ​​Шевченковском районе столицы.

Отметим, что Брэд Питт заявил об отказе от секса на целый год.

"Он употребляет только здоровую пищу, отказался полностью от алкоголя. Брэд был в отношениях всю свою сознательную жизнь. Сейчас он свободен и может полностью заняться собой и делать то, чего раньше не мог", - сообщил источник.