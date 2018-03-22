Большинство опрошенных "Страной" экспертов считают, что ситуацией с Савченко обязательно воспользуется власть, сделав из нее политическую технологию, чтобы запугивать электорат хаосом и дестабилизацией.

Об этом говорится в материале "По методу чекистов. Как склеивалось дело Савченко и что это означает для украинской политики".

По парламенту ходят слухи, что к делу Савченко могут попытаться привязать Семена Семенченко, Егора Соболева а также ряд других особо нелюбимых властью нардепов, слепив из всего этого "мега-заговор".

У Семенченко подтвердили, что о таких намерениях слышали.

"Власть давно ищет поводы расправиться с Семеном Семенченко. О том, что его могут попытаться обвинить в сговоре с Надеждой Савченко мы в курсе. Но, все это не правда", - сказал помощник нардепа с позывным "Аким" в комментарии "Стране".

Политологи также предвидят похожую картину

"Я вижу два варианта развития ситуации по Савченко. Если у прокуроров ничего не получится доказать, это будет выглядеть смешно, но это может существенно изменить политические и электоральные расклады в Украине. Если же получится доказать, это станет показательным действием для всех смутьянов и бунтовщиков, которые претендовали на статус полувооруженной оппозиции. Ситуация уже ложится в одну канву - высылка Саакашвили, ликвидация палаточного городка, расправа над Савченко. В итоге вся уличная оппозиция деморализована и дискредитована. А дальше можно будет подумать, как подзакрутить гайки", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

"Власть обязательно попытается использовать эту ситуацию для закручивания гаек. Я ожидаю усиление атак на оппозиционные партии, активистов, медиа, могут по этому делу пойти и другие депутаты, которые недостаточно лояльны или солидарны с властью", - говорит "Стране" политический эксперт Руслан Бортник.

Как сообщала "Страна", Порошенко прокомментировал дело Савченко.

Мы писали, что Луценко заявил, что Рубан планировал покушение на Порошенко с помощью крупнокалиберной винтовки "Топаз".

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