Полиция города Темпе (США) опубликовала видео с моментом смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber и велосипедистки.

В видеоролике сообщается, что дополнительные сведения о дорожно-транспортном происшествии полиция предоставит сразу же, как только они станут доступны.

В результате ДТП скончалась велосипедистка. Ни водитель, ни система машины не успели заметить ее стремительное приближение в полной темноте.

Полиция не обнаружила вины автоматики беспилотника Uber и по сути назвала виновной женщину. Водитель, который на всякий случай был за рулем машины понял, что случилось только тогда, когда услышал звук столкновения с велосипедисткой.

Управляемый компьютером автомобиль, на котором стоят две камеры, также не отреагировал на появление велосипедистки перед собой. 

 

Видео: twitter.com/TempePolice

Как сообщала "Страна", в Uber остановили тестирование беспилотных авто после смертельного ДТП. Погибшая пересекала дорогу на велосипеде в темное время суток.

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