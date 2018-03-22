Появилось видео первого смертельного ДТП с участием беспилотного авто Uber
Полиция города Темпе (США) опубликовала видео с моментом смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber и велосипедистки.
В видеоролике сообщается, что дополнительные сведения о дорожно-транспортном происшествии полиция предоставит сразу же, как только они станут доступны.
В результате ДТП скончалась велосипедистка. Ни водитель, ни система машины не успели заметить ее стремительное приближение в полной темноте.
Полиция не обнаружила вины автоматики беспилотника Uber и по сути назвала виновной женщину. Водитель, который на всякий случай был за рулем машины понял, что случилось только тогда, когда услышал звук столкновения с велосипедисткой.
Управляемый компьютером автомобиль, на котором стоят две камеры, также не отреагировал на появление велосипедистки перед собой.
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating— Tempe Police (@TempePolice) 21 березня 2018 р.
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ
Видео: twitter.com/TempePolice
Как сообщала "Страна", в Uber остановили тестирование беспилотных авто после смертельного ДТП. Погибшая пересекала дорогу на велосипеде в темное время суток.