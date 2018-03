Полиция города Темпе (США) опубликовала видео с моментом смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber и велосипедистки.

В видеоролике сообщается, что дополнительные сведения о дорожно-транспортном происшествии полиция предоставит сразу же, как только они станут доступны.

В результате ДТП скончалась велосипедистка. Ни водитель, ни система машины не успели заметить ее стремительное приближение в полной темноте.

Полиция не обнаружила вины автоматики беспилотника Uber и по сути назвала виновной женщину. Водитель, который на всякий случай был за рулем машины понял, что случилось только тогда, когда услышал звук столкновения с велосипедисткой.

Управляемый компьютером автомобиль, на котором стоят две камеры, также не отреагировал на появление велосипедистки перед собой.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ