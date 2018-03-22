22 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата Надежды Савченко.

В комментарии "Стране", один из членов Регламентного комитета заявил, что эта ситуация напоминает ему советский фильм.

Об этом говорится в материале "По методу чекистов. Как склеивалось дело Савченко и что это означает для украинской политики".

"Похоже, Луценко очень приглянулась операция советских чекистов "Трест", - сказал он нам.

Напомним, большевики в 1921 году создали фальшивую организацию белогвардейского подполья "Монархическое объединение Центральной России", чтобы помочь чекистам выявить настоящих монархистов и антибольшевиков. Их в эту организацию завлекали специальные агенты ВЧК-ОГПУ, подобно тому, как украинские офицеры (если верить версии Савченко) пытались склонить к перевороту Надежду.

Эту историю детально расписал в своем романе-хронике "Мертвая зыбь" советский писатель Лев Никулин, а в дальнейшем она была экранизирована в многосерийном фильме "Операция "Трест".

Любопытно, что среди идей фальшивой организации, под которую собирали в ее ряды "скрытую контру", было массовое отравление делегатов Съезда советов во время заседания в Большом театре и подготовка отряда, перед которым была поставлена цель захватить Кремль в результате теракта (газовой атаки), что прямо перекликается с обвинениями ГПУ.

Как сообщала "Страна", Европарламент отреагировал на задержание Надежды Савченко.

Мы писали о реакции соцсети на атаку властей на Савченко: "Каждый президент должен посадить женщину".

Стало известно, что Шевченковский суд Киева еще не получил ходатайство об избрании меры пресечения нардепу Надежде Савченко.