Ведущий юрист президента США Джон Дауд, который работал в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера против Дональда Трампа решил уволиться.

Об этом передает The New York Times со ссылкой на два источника.

По словам одного из источников, Дауд неоднократно планировал уволиться, поскольку президент игнорировал его советы.

Также заявляется, что Дауд ушел от Трампа спустя несколько дней после того, как тот призвал прекратить расследование о связях с Россией.

Как сообщала "Страна", в США завершили первое расследование по вмешательству России в выборы. В подготовленном докладе Комитета палаты представителей конгресса США по разведке, по итогам расследования говорится, что не обнаружено доказательств вмешательства в выборы, сговора, координации или заговора между кампанией Трампа и россиянами.

Отметим, что вслед за Тиллерсоном Трамп хочет уволить еще одного топ-чиновника.





