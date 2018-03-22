В Киеве уровень вечерних пробок 22 марта достиг отметки в 8 баллов, движение преимущественно затруднено в центральной части столицы.

Как можно увидеть по карте "Яндекс", в обе стороны стоит бульвар Тараса Шевченко от Бессарабской площади до Цирка (транспорт движется со скоростью 5 км/ч), улица Бассейная и бульвар Леси Украинки в сторону Печерска.

Закупорилось движение на улице Саксаганского, Жилянской, Антоновича, Большой Васильковской и Эспланадной.

Традиционно затруднено движение в районе метро "Театральная", "Дворец спорта", "Льва Толстого", "Золотые ворота" и "Университет".

Кроме того, зафиксировано ДТП на пересечении улиц Старовокзальная и Жилянская и на бульваре Дружбы народов, что спровоцировало тянучку. Также перекрыто движение по Парковой дороге на спуск.

Несмотря на сложную обстановку в центре, главные мосты на левый берег столицы остаются свободными, несмотря на небольшие заторы на заездах.

Фото: yandex.ua/maps

Напомним, ранее появилось видео ДТП на площади Победы в Киеве, где полицейский автомобиль врезался в Renault.

Еще мы рассказывали о ДТП на Южном мосту в Киеве, где тягач DAF отбросил Toyota в отбойник.