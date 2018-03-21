Голливудская звезда Сильвестр Сталлоне, который недавно был "похоронен", с юмором отреагировал на фейк.

Он опубликовал на своей странице Instagram видеоролики, на которых демонстрирует необычайную физическую сноровку.

"Люблю эти упражнения", - отметил актер.

Видео: instagram.com/officialslystallone

Как сообщала "Страна", Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки почти за полмиллиона долларов.

Это одна из двух работ, сделанных скульптором А. Томасом Шомбергом. Оригинал можно увидеть в фильме "Рокки 3" (1982), в котором Сталлоне сыграл главную роль. В настоящее время скульптура выставлена в Филадельфии.

Отметим, что 71-летний Сильвестр Сталлоне самостоятельно снимет нового "Рокки" .