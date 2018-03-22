Телеканал "Интер" считает необоснованным решение, которое сегодня принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания о применении к телеканалу "Интер" санкции за якобы нарушение закона "О телевидении и радиовещании", говорится на странице телеканала.

На самом деле телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Москва слезам не верит". На каждый из этих фильмов уполномоченным государственным органом – Государственным комитетом по кинематографии – были выданы официальные разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины – государственные прокатные удостоверения. Несмотря на это, Нацсовет незаконно применил санкцию к телеканалу.

Принимая во внимание принятый Национальным советом прецедент – вынесенное предупреждение, "Интер" вынужден произвести в эфире замену фильмов, которые, по мнению Нацсовета, не разрешены к показу. При этом еще раз акцентируем внимание, что у телеканала есть все разрешительные документы на демонстрируемый продукт, в частности прокатные удостоверения, выданные Госкино.

"Интер" будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей.

Как сообщала "Страна", ранее глава Госкино Филипп Ильенко подтвердил, что фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" не запрещен в Украине.

Ранее стало известно, что нацсовет придет с проверкой на Интер и СТБ из-за программ с актерами из черного списка.