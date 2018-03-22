Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Великобритании помощь в расследовании отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом он заявил в четверг, 22 марта, во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Deutsche Welle.

Комментируя заявления МИД России о якобы причастности ряда стран, в том числе Чехии, к испытанию яда "Новичок", глава НАТО отметил, что "у Альянса нет причин сомневаться в том, что Чехия непричастна к происхождению нервно-паралитического вещества Новичок, - отметил генсек НАТО.

Столтенберг также призвал Россию ответить на вопросы британской стороны по отравлению экс-агента и предоставить всю информацию о группе веществ Новичок экспертам Организации по запрещению химического оружия.

Как сообщалось, 19 марта инспекторы по запрещенному химическому оружию приступили к осмотру места отравления Скрипаля в Великобритании.