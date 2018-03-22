В Лондоне в четверг, 22 марта, началось коронерское дознание по факту смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, сообщает в четверг газета The Financial Times.

Процесс дознания начал помощник коронера Ричард Фернисс.

Дознание, начавшееся в коронерском суде Западного Лондона, было сразу отложено на более поздний срок - до завершения полицейского расследования.

Коронерское дознание - публичное судебное дознание, которое проводится, в частности, в случае смерти человека при невыясненных обстоятельствах.

Тело Глушкова было обнаружено в его доме в районе Нью Малден 12 марта. На прошлой неделе стало известно, что британские власти расследуют смерть Глушкова как убийство. Согласно заявлению полиции, его смерть наступила в результате "сдавливания шеи".

Как сообщала "Страна", СМИ писали, что Глушкова в Лондоне могли задушить собачьим поводком. Его смерть могла быть и неумышленной, соратник Березовского Глушков мог умереть во время секс-игр с молодым любовником.