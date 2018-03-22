Киевский департамент соцполитики начал рассылать местным пенсионерам извещения о том, что субсидии они получать больше не будут.

Чиновники объяснили это тем, что пенсионерский "доход превысил налоговую социальную льготу", передает UBR.

В Минсоцполитики рассказали, что получатели госпомощи не могут одновременно иметь и льготы, и субсидии. Сейчас полномочия местных управлений соцпомощи значительно расширили. Теперь они могут самостоятельно принимать решения о предоставлении субсидий или отказывать в них.

Если семья потеряет право на получение субсидий по оплате ЖКХ, льготы обещают не трогать.

В Черновцах с бойцом АТО произошел похожий случай. После смены места регистрации (прописки) департамент соцзащиты, по заявлению местного ЖЭКа, исключил его из Единого реестра льготников.

Решить вопрос миром у сторон не получилось и военный обратился в суд. Дело дошло аж до Верховного суда, который в итоге своим решением № 824/159/17-а постановил продолжать выплачивать помощь и начислить все недополученные за период разбирательств льготы.

Семье из Тернопольской области повезло меньше. В областном Апелляционном суде (решение от 10 января 2018 г. в деле №595/1389/17) рассмотрели спор между Управлением труда и соцзащиты Бучацкой РГА и получательницей социальной помощи малообеспеченным семьям в период между 2012 и 2015 годами.

Управлением была проведена проверка корректности и полноты информации, которая подавалась заявителем для назначения соцпомощи, в ходе которой контролеры выявили, что при подаче декларации о доходах и имущественном состоянии женщина не указала наличие в семье двух автомобилей.

Суд первой инстанции поддержал субсидиантку, сославшись на отсутствие доказательств умысла при подаче неполных данных. Но апелляционный суд не согласился с решением коллег и взыскал с ответчицы неправомерно полученную государственную социальную помощь в размере около 33,5 тыс. грн.

По словам юристов, практика дотошно проверять соответствие задекларированного достатка реальному - довольно распространенная ситуация в последнее время.

"На данный момент складывается практика проверок получателей субсидий на предмет соответствия их имущественного положения требованиям, предъявляемым к получателям субсидий. Довольно часто люди скрывают доходы или имущество, "забывая" их указать в декларации или искажая данные, прячут информацию о покупках на сумму свыше 50 тыс. грн.", - рассказала младший юрист ЮФ Eterna Law Маргарита Татарова.

Учитывая, что в феврале 2018 г. объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги побил очередной рекорд, достигнув отметки 36,9 млрд грн., долги также становятся все более распространенной причиной отмены субсидий.

Еще в прошлом году Кабмин обязал службы соцзащиты населения не продлевать и не предоставлять субсидии гражданам, имеющим долг за ЖК-услуги в размере 340 грн. и выше. Назначить или возобновить выплату помощи соглашались лишь после того, как жильцы принесут справку об отсутствии задолженности. Вот только не все согласны с такой постановкой вопроса.

"Мы получили множество заявлений по поводу несправедливости такого решения. Многие из потребителей не признают долги, поскольку получали некачественные услуги и оспаривают их в суде. Но соцслужбы не принимали это во внимание и лишали людей субсидии до вынесения окончательного решения суда. Правительство упустило тот факт, что существует понятие «спорный долг", который как раз и предусматривает судебные разбирательства", - отметил ведущий аналитик "Публичного аудита" Тарас Галайда.

Чиновники признали свою ошибку и внесли изменения в порядок предоставления субсидий, устраняющие данную проблему: "до вынесения решения суда по существу, размер задолженности, который оспаривается, не принимается во внимание, а субсидия переназначается на следующий отопительный период".

"Таким образом, миллионы украинцев, которые могли потерять или уже потеряли субсидию из-за наличия долга, были восстановлены в своих правах", - добавил Галайда.

Как сообщала "Страна", в Украине резко сократили размер субсидии на оплату ЖКХ. По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены в 3,3 раза меньшему числу домохозяйств, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, что МВФ рекомендует Украине поднять цены на газ для населения.