Почти половина, 42,1% всех трат украинцев пришлись на продукты питания и безалкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Всего люди потратили на еду 809 млрд. грн. Это почти на 200 млрд больше, чем в 2016-м. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики в ежегодном отчете, подсчитав целевые траты домохозяйств.

Фото: ukrstat.gov.ua

Таким образом украинцы установили новый рекорд по доли расходов на еду с 2010 года. Экономисты уверены, что виной всему высокая инфляция, зафиксированная в минувшем году.

Но, невзирая на существенное увеличение расходов на продукты питания, тратить меньше денег на алкоголь и табак, которые также значительно подорожали, люди не стали.

А вот на на чем украинцы экономили, так это на услугах ЖКХ и транспорте. В абсолютных цифрах траты на эти категории товаров также выросли, однако по отношению к общей сумме издержек - уменьшились. Так, если в 2016-м на оплату электроэнергии, тепла и прочих жилищных услуг люди тратили 11,9% от всех расходов, то в 2017-м только 10,7%. Правда в абсолютных цифрах показатели выросли и здесь: на 22,2 млрд грн до почти 206 млрд грн.

Фото: ukrstat.gov.ua

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