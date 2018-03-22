Полузащитник Шахтера Фред в сборной Бразилии получил 10-й номер. Именно под "номером Неймара" "горняк" может сыграть в ближайшем товарищеском матче против России.

В Бразильской конфедерации футбола объявили номера и других игроков на матч в Москве.

Под десятым номеров в составе "селесао" обычно играет Неймар, но он пропускает этот сбор из-за травмы. Защитнику "горняков" Исмаили, который может дебютировать в составе национальной команды, вручили футболку с 6-м номером, а у еще одного футболиста "Шахтёра" Тайсона - №24.

Также в заявке на игру присутствуют хорошо знакомые украинским болельщикам Дуглас Коста (№7), Фернандиньо (№17) и Виллиан (№19).

Матч между сборными Бразилии и России состоится в пятницу, 23-го марта. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

Как сообщала "Страна", Неймар показал форму сборной Бразилии на ЧМ-2018. ЧМ-2018 состоится с 14 июня до 15 июля в России.

Отметим, что Неймар загадочно рассказал о своей травме в Instagram.